بالصور..ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالسياحة و الفنادق بأسوان

أختتمت فعاليات الدورة الرمضانية فى كرة القدم والتى نظمتها النقابة العامة للعاملين بالسياحة و الفنادق بأسوان بمشاركة فرق من العاملين بالسياحة و الفنادق و الطيران المدنى و نقابة المرشدين و شرطة السياحة و كان النهائى بين فريق أسوان واى للسياحة و فريق الطيران المدنى و فاز أسوان واى بالمركز الاول .

و قام العميد محمود يوسف مدير شرطة السياحة و الآثار و الأستاذ طه حسين رئيس مجلس النقابة العامه للعاملين بالسياحة، و الأستاذ هانى حباشى نائب رئيس النقابة بتوزيع الجوائز والمدليات على الفرق المشاركة فى الدورة، و فى نهاية حفل الختام وجه كل المشاركين الشكر و التحية إلى كلا من الاستاذ محمد فاروق نائب رئيس النقابة، و الاستاذ تامر مرسال امين صندوق النقابة لمجهودهما الكبير فى تنظيم وانجاح الدورة.