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محافظ الفيوم : منافذ لبيع السلع و المواد الغذائية بمختلف مراكز المحافظة‎

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محافظ الفيوم : منافذ لبيع السلع و المواد الغذائية بمختلف مراكز المحافظة‎ محافظ الفيوم : منافذ لبيع السلع و المواد الغذائية بمختلف مراكز المحافظة‎

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لتفقد منافذ بيع السلع الإستهلاكية و المواد الغذائية بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مخفضة حيث تفقد منافذ مراكز يوسف الصديق و سنورس و أبشواى .

أشار محافظ الفيوم أن تجربة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية تأتى بعد نجاح مهرجان تخفيض الأسعار في شهر رمضان المبارك، وتتم بالتنسيق مع الشركة المصرية للمواد الغذائية لتخفيض الأسعار ، و أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز بضرورة تفعيل المنافذ للقيام بدورها المخصصة له و تزويدها بجميع السلع و المواد الغذائية و مستلزمات الأسر على أن يكون سعر البيع بتخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بالأسواق الحرة مع المتابعة المستمرة و المرور اليومي للتأكد من قيام المنافذ بدورها على الوجه الأكمل .

وأضاف محافظ الفيوم أن منافذ بيع السلع و المواد الغذائية بأسعار مخفضة تأتى في إطار خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية و المحتاجين في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة و بناءاً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء بضرورة توصيل الدعم لمستحقيه و مشاركة الدولة لأبنائها في نفقات المعيشة .

 

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