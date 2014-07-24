مصر أول فريق عربى يشارك بالمونديال..والجزائر والمغرب وتونس أكثر المنتخبات تأهلاً

كتب-مينا كمال

منذ انطلاق بطولة كأس العالم فى عام 1930 كان للمنتخبات العربية نصيب من المشاركة فى المونديال، بدأها منتخب مصر عام 1934، وانتهت بمشاركة الجزائر فى مونديال 2014 .

ونستعرض فيما يلى أبرز المشاركات العربية فى تاريخ كأس العالم :

>

مصر:

> يعد منتخب مصر صاحب أول مشاركة عربية فى المونديال ، حيث لعب مباراة واحدة وقتها ضد منتخب المجر، حيث لم يكن نظام المجموعات سائداً آنذاك ، وانتهت النتيجة لصالح المجر 4-2 ، أحرز هدفا المنتخب المصرى اللاعب عبد الرحمن فوزى لينال شرف صاحب أول هدف عربي بل وأول لاعب يسجل هدفين في مباراة ، وقد أقيمت البطولة بإيطاليا.

وعاد منتخب مصر من جديد للظهور فى كأس العالم بعد غياب 56 عاماً ، وفى إيطاليا أيضاً، وقد أوقعت القرعة مصر فى مجموعة قوية ، حيث تعادل مع هولندا بنتيجة 1-1 أحرزهدف منتخب مصر مجدى عبد الغنى من ضربة جزاء،وتعادل أيضاً أمام ايرلندا بنتيجة 0-0 ، ثم خسر أمام منتخب انجلترا بنتيجة 0-1 ، وكانت هذه هى آخر مشاركة لمنتخب مصر فى كأس العالم .

الجزائر:

> يعد المنتخب الجزائرى من أكثر المنتخبات العربية مشاركة فى كأس العالم حيث نجح فى التأهل 4 مرات أعوام 1982،1986،2010،2014 .

> وتعتبر مشاركة الجزائر فى كأس العالم المنقضى هى الأبرز ، وذلك رغم خسارته فى المباراة الأولى أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف، إلا أنه حقق فوزاً تاريخياً على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2 ليصبح منتخب الجزائر أول منتخب عربى يحرز أربعة أهداف فى مباراة واحدة من مبايات كأس العالم، ثم تعادلت أمام منتخب روسيا بهدف لكل منهما ليتأهل المنتخب الجزائرى للمرة الأولى فى تاريخه إلى الدور الثانى،ولكنه خسر أمام متخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف،وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

تونس :

> نجحت نسور قرطاج فى التأهل لكأس العالم أربع مرات في أعوام 1978، 1998، 2002 و2006. وحقق المنتخب التونسى أول انتصار عربى على حساب المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسرت أمام بولندا بهدف، ثم تعادلت أمام ألمانيا لتحل ثالثة فى مجموعتها .

> ولم تستطع تونس تحقيق أى فوز آخر فى مونديال 1998 ،2002 ، و2006 حيث تلقت هزيمتين فى آخر مشاركة لها من روسيا واليابان وتعادل مع بلجيكا لتودع البطولة فى المركز الأخير .

المغرب :

> على المستوى العالمى ، شارك المنتخب المغربى 4 مرات فى كأس العالم سنوات 1970،1986،1994،1998 .

> وشهد مونديال المكسيك أول ظهور للمغرب حيث خاض ثلاث مواجهات خسر منها اثنين أمام ألمانيا، وأمام بيرو، ثم تعادل مع بلغاريا 1-1 .

> وشهدت المشاركة الثانية تألق أسود الأطلسى حيث تعادلت سلبياً أمام منتخبى بولندا وانجلترا وفازت على البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، لتتصدر المغرب المجموعة كأول فريق عربى يتصدر مجموعته وأول فريق يتأهل للدور الثانى لكنه خرج على يد ألمانيا بهدف دون رد .

> ولم تكن مشاركة المغرب فى مونديال 1994 قوية كسابقتها حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام بلجيكا والسعودية وهولندا.

> واختتمت المغرب مشاركتها فى كأس العالم عام 1998 بتعادل مع النرويج 2-2 ، وخسارة أمام البرازيل بثلاثية نظيفة،وفوز كبير على اسكتلندا بنفس النتيجة .

السعودية :

> تأهل المنتخب السعودى إلى كأس العالم 4 مرات متتاية أعوام 1994،1998،2002،2006، والجدير بالذكر أن مونديال 1994 شهد أول مواجهة عربية فى تاريخ كأس العالم بين السعودية والمغرب والتى انتهت بفوزالمنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف ، وخسرت أمام هولندا 1-2 ثم لعبت أمام بلجيكا وفازت بهدف للنجم سعيد العويران ، لتتأهل إلى الدور الثانى فى أول مشاركة لها فى المونديال إلا أنها خسرت أمام السويد 1-3 لتغادر البطولة .

> وتعتبر بطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا واليابان أسوأ مشاركة للكرة العربية حيث تلقت الكرة العربية أكبر هزيمة لمنتخب عربي في كأس العالم حيث خسرت السعودية من ألمانيا ثمانية صفر وتلتها بهزيمة من الكاميرون ا/0 ثم اختتمت المشاركة بخسارة 3/0 من إيرلندا في أسوأ مشاركة للمنتخب السعودي .

الكويت :

> يُعد الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1982 التي أقيمت بأسبانيا هو الإنجاز الأبرز للكرة الكويتية، ، وتعتبر الكويت أول فريق عربى آسيوى يصعد إلى المونديال ،وقد واجهت الكويت فى هذه البطولة منتخب فرنسا وانتهت المباراة لصالح فرنسا بنتيجة اربعة أهداف لهدف سجله الاعب عبدالله البلوشى،وكذلك خسرت من إنجلترا 1/0 وتعادلت مع تشيكوسلوفاكيا 1/1 سجل للكويت فيصل الدخيل وحلت أخيرة في مجموعتها .

العراق :

> تأهل العراق لأول مرة فى تاريخه إلى كأس العالم عام 1986 إلى جانب مشاركة منتخبى الجزائر والمغرب للمرة الثانية فى تاريخهم لتشهد البطولة التى أقيمت بالمكسيك ظهور ثلاثة فرق عربية فى المونديال لأول مرة.

> وخسرت العراق مبارياتها الثلاث أمام البارجواى والمكسيك بنتيجة 0-1 وأمام بلجيكا 1-2 لتحتل المركز الأخير بمجموعتها .



>

الإمارات :

> نال المنتخب الإماراتى شرف المشاركة فى كأس العالم لأول مرة فى تاريخه عام 1990 ، وشهدت تلك البطولة التى أقيمت بإيطاليا ثلاث هزائم متتالية للمنتخب الإماراتى ، حيث تلقى هزيمة ثقيلة أمام حامل اللقب فى تللك البطولة المنتخب الألمانى بخمسة أهداف مقابل هدف ، وكذلك خسرت من كولوبيا بهدفين مقابل لا شىء ، وودعت البطولة بهزيمة أخيرة أمام يوغسلافيا 1-4 .