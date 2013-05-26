ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد بمركز البلينا بسوهاج‎

تمكنت قوة من مركز شرطة البلينا بسوهاج من ضبط متهم محكوم عليه بالمؤبد حال تواجده بدائرة المركز .

كان اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج ، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة البلينا، يفيد تمكن كل من : أمين شرطة إيهاب جبريل جابر، وأمين شرطة محمد شوقي جاد الرب، وأمين شرطة حماد محمد محمود، وأمين شرطة قطري أحمد أحمد ، جميعهم من قوة مركز شرطة البلينا ، من ضبط المدعو أحمد جمال أحمد الخطيب مقيم بذات الناحية، والمحكوم عليه في القضية رقم 2254 جنايات البلينا لسنة 2012 والمقيدة برقم 769 كلي جنوب سوهاج بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق اعيرة نارية وإحداث إصابة ، أثناء تواجده بمدينة البلينا .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 44 أحوال المركز لسنة 2013 ، جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المذكور.