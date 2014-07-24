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«إيني» الإيطالية: استثمارات بـ1.3 مليار دولار في مصر

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استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، نائب رئيس شركة «إيني» الإيطالية، بحضور المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول.

وأشار مسؤول الشركة الإيطالية، خلال الاجتماع، إلى استمرار ضخ استثمارات بـ1.3 مليار دولار سنويا في ، مضيفا أن الشركة لديها مشروعات كبرى لزيادة إنتاج الزيت والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس.

من جانبه، أكد محلب أن المصرية ستعمل على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب، ما سيعطى دفعة كبيرة للاستثمار في المنطقة.

جدير بالذكر أن شركة «إيني» تعمل منذ عام 1955 كأكبر منتج للغاز والزيت بإيطاليا، ومملوكة جزئيا للدولة، ومن أكبر الشركات العاملة في هذا المجال بالعالم وعلى مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

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