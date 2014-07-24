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جيسيكا سيمبسون تختصر سعادتها بالصور

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الخميس 24-07-2014 16:57

لم تجد النجمة العالمية Jessica Simpson طريقة تُعبّر فيها عن مدى سعادتها وحبّها لعائلتها إلا باللجوء إلى "إنستغرام" لتنشر صوراً لعائلتها، تختصر لحظات السعادة التي تعيشها مع زوجها وأطفالها.

ونشرت Simpson صوراً تختصر علاقة الـ4 أعوام مع زوجها Eric Johnson، إضافة إلى طفليها: Maxwell، البالغة من العمر عامين، و Ace الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً.

Simpson، التي تزوجت خلال الشهر المنصرم من Johnson، عادت منذ أيّام من شهر العسل، وأعربت، في التعليقات التي أرفقت بالصور، عن مدى اشتياقها إلى أولادها.

الصورة الأولى لطفل Jessica Simpson

 

 

 

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