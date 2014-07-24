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الصور تكشف الوجه الآخر لتامر حسني الأب

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الصور تكشف الوجه الآخر لتامر حسني الأب الصور تكشف الوجه الآخر لتامر حسني الأب

الجمعة 25-07-2014 18:17

القاهرة : أحمد عاشور- تصوير : شريف عبد ربه

احتفل منظم الحفلات الشهير وليد منصور بعيد ميلاد زوجته دينا راشد بمنزله بمدينة الرحاب وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين على رأسهم الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل. ويعدّ هذا هو الظهور العلني الأول لهما عقب شائعة انفصالهما. كما حضر محمد نور وأبنائه ورامي صبري وزوجته شيري ومي سليم التي اصطحبت ابنتها وأبو الليف ودياب ومديري الأعمال حمدي بدر وميرا وأحمد الطحاوي وفريق 8% المؤلف من أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا والمغنية اللبنانية مروة والمصور الفوتوغرافي أحمد كوتي واللبناني داني من فريق عمل تامر حسني. كما حضر أصدقاء وصديقات دينا راشد وشقيقها كريم راشد ووالدتها.
بدأ الحفل بإفطار جماعي لكل الحضور. ثم انطلقت أنغام الـ دي جي "سكّر" ليبدأ جميع الفنانين في الغناء سوياً منهم محمد نور ومي سليم وفريق 8% الذي قام بالغناء مع مروة التي تشاركه بدور صغير في فيلمهم القادم "واحد بيسوق واتنين في الصندوق". وحضر الفنان تامر حسني متأخراً بعد انصراف الجميع لارتباطه بتصوير حلقات مسلسله "فرق توقيت" الأخيرة. وبدا وجه تامر الأب الحنون جلياً من خلال اللقطات التي رصدت له وهو يداعب ابنة وليد منصور.

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سيدتي