الجزء الرابع من Transformers في الصالات العربية

Tammy و Transformers: Age of Extinction بدأ عرضهما في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

Transformers: Age of Extinction

هذا هو الفيلم المنتظر في الصالات العربية بعد تسجيله أعلى الإيرادات هذا العام على شباك التذاكر العالمي وهو من إخراج Michael Bay وبطولة Mark Wahlberg و Nicola Peltz و Stanley Tucci. تبدأ أحداث الفيلم في تكساس حيث يعيش Cade مع ابنته المراهقة وهو يمضي معظم أوقاته في تجميع القطع الميكانيكية القديمة لاختراع بعض الروبوتات ولهذا الغرض اشترى واجهة شاحنة قديمة. بعيداً عن ولاية تكساس، تقوم وكالة الإستخبارات الأميركية بالقبض على الـ Autobots لأغراض حربية. ولكن ماذا سيحصل إذا كانت الشاحنة المذكورة هي Optimus Prime قائد الـ Autobots والمطلوب رقم واحد؟

Transformers: Age of Extinction يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان.

Tammy

فيلم كوميدي من بطولة Melissa McCarthy و Susan Sarandon. بعد طردها من عملها واكتشاف خيانة زوجها مع جارتها، تقرر Tammy ترك كل شيء وراءها والتوجّه الى جبل Rushmore على أمل ان تستعيد ثقتها بنفسها وتخرج من صدمتها المزدوجة. ولكن كل مخططاتها سوف تتبخّر عندما تقرر أخذ جدّتها معها في هذه الرحلة المليئة بالمفاجآت.

Tammy يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.