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مصرع 3 أطفال وإصابة 11 في انهيار 3 منازل بالمنيا

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مصرع 3 أطفال وإصابة 11 في انهيار 3 منازل بالمنيا مصرع 3 أطفال وإصابة 11 في انهيار 3 منازل بالمنيا

ارشيفية

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب و11 أخرين علي خلفية انهيار 3 منازل بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا ; بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بأحد المنازل.

كان الدكتور عادل سعد مدير مستشفي ملوي العام، أكد وصول كلاً من جمال خالد جمال، عمره شهرين ، وسيد مصطفي ،9 أشهر، وبكر جمال كامل، 13 سنة، جثث هامدة.

أدي الحادث إلي  إصابة 11 اخرين، وذلك إثر إنهيار 3 منازل بمدينة ملوي بمنطقة جنينة المغاربة المعروفه بالحرافيش، ملك 3 أشقاء وهم جمال كامل 50 سنه، وسيد ومحمد، ومقيمون بأسرهم وأخرين، بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز أثناء التجهيز لإعداد طعام الإفطار، مما أدي الي تصدع وإنهيار المنازل الثلاثة بالكامل، وتم عمل كردون أمني حول موقع الحادث، وتقرر تغير مسار السيارات إلي الشوارع الجانبية.

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