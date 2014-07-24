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كم هي تكلفة تذكرة حضور عروض أسبوع الموضة في ميلان؟

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كم هي تكلفة تذكرة حضور عروض أسبوع الموضة في ميلان؟ كم هي تكلفة تذكرة حضور عروض أسبوع الموضة في ميلان؟

الأربعاء 23-07-2014 14:53

من المتعارف عليه أن الصفوف الأمامية لعروض الأزياء تكون لضيوف المصمم ولأهم الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، والذين يحصلون على دعوات خالصة تخولهم للدخول لكواليس العرض، وهي امتيازات لا يحظى بها إلا محرري الموضة والمشاهير، ولكن كم تكلفة تذكرة الحضور بهذه الامتيازات؟

نشرت إحدى الصفحات على موقع " artsy.net" إعلاناً عن تذاكر دخول للصفوف الأمامية لعرض "Fendi و Giorgio Armani و Prada  في أسبوع الموضة في ميلان لموسم خريف وشتاء 2015-2016 مع أكبر الشخصيات في عالم الموضة مثل: أنا وينتور و ميروسليفا دوما و أوليفيا باليرمو ، إضافة إلى تصريح للدخول لكواليس العروض أيضاً، و يبلغ سعر تذكرة فريدة من هذا النوع 95,000$، وهو رقم مرتفع جداً باعتبار أن بعض العروض تكون منقولة مباشرة من صالة العرض على الموقع الخاص بمصممها. 

أما إن لم تمتلكي هذا المبلغ من المال فيمكنك أن تبدئي بالمزايدة على هذه التذكرة، حيث تبدأ المزايدة بسعر 25,000$ ، فهل أنت على استعداد أن تدفعي هذا القدر من المال لتخوضي تجربة فريدة لحضور عروض الأزياء؟

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سيدتي

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