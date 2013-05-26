بالصور.. القبض على تاجر مخدرات بالإسكندرية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام المدعو وحيد عبد الباسط عبد العاطي سالم الرملى سن 32 عاطل مقيم منطقة الكيلو 35 الطريق الساحلى ” الذراع البحرى ” دائرة قسم شرطة برج العرب المحكوم عليه فى قضية جنايات قسم برج العرب ” مخدرات ” غيابياً بالسجن لمدة 25 سنة وقضية جنح قسم برج العرب ” سرقة ” غيابياً بالحبس لمدة سنه .. بمزاولة نشاطاً إجرامياً على نطاق موسع فى مجال الإتجار بالمواد المخدره .. خاصة مخدر الهيروين و هو من اخطر انواع المخدرات و التى تؤدى إلى تدمير الجهاز العصبى .

> و عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية شارك فيها ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط الإدارة العامه للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا وإدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بالوجه البحرى لضبط المذكور وما أن شاهد القوات قام وبعض أهليته بإطلاق النيران بشكل كثيف من أسلحة أليه كانت بحوزتهم تجاه القوات مما دعى القوات للرد بكل قوة على ذلك الأعتداء الغاشم على القانون والتى كان قد يودى بحياة أحدهم وذلك بقصد السيطرة على الموقف وعقب تبادل إطلاق النار الكثيف تمكنت القوات من ضبطه وبحوزته “750 “جرام لمخدر الهيروين – عدد 2 بندقية آلي عيار 7.62×39 عدد ” 2 ” خزينة – عدد ” 200 ” طلقة من ذات العيار – مبلغ “440 ” الف جنيهاً وهاتف محمول – ميزان ديجيتال – وسيارة – ماركة تويوتا كرولا مبلغ بسرقتها فى قسم شرطة محرم بك ” تحت تهديد السلاح ” عن بلاغ المدعو / مروان أشرف حسان . وأثناء التحفظ على المتهم والمضبوطات قام أهليته وجيرانه باعتلاء أسطح المنازل وقاموا برشق القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحاب المتهم والمضبوطات ونتج عن ذلك إصابة كل من :-

> 1) الملازم أول / عمرو يسرى – الضابط بقسم مكافحة المخدرات ” باشتباه ما بعد الارتجاج ” .

> 2) أمين الشرطة / أحمد رمضان – من قوة ذات الجهة ” بجرح قطعى بفروة الرأس طولة 5 سم ” .

> وحدوث تلفيات بالسيارة رقم ب 16 /1459 شرطة .. عبارة عن أثار عدد ” 2 ” عيار نارى بالباب الخلفى الأيسر. .

> وفى وقت لاحق أخطرت مستشفى مبرة العصافرة بوصول المدعو / ايمن عبد الباسط عبد العاطي سن 24 “شقيق المتهم”مقيم الكيلو 35 الطريق الساحلى دائرة قسم برج العرب مصاب بطلق ناري بالصدر وتوفى .

> على أثر ذلك تجمع حوالي ” 200 ” شخص من الأعراب بالطريق الساحلي .. منطقة الكيلو 35 معطلين حركة المرور .. تم توجيه النصح و الأرشاد لهم بفتح الطريق وأستمعوا لتلك النصائح بعدم الخروج على القانون تم تسيير حركة المرور .امر على الفور السيد اللواء أمين عز الدين مدير امن الأسكندرية بإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق