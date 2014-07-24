عابد فهد أم يوسف الخال... أيّهما أكثر أناقة؟

الكثير من الناس تتابع أحداث المسلسل الدرامي المشوّق "لو"، والذي تدور قصّته الرئيسيّة حول خيانة امرأة متزوّجة، تجسّد شخصيّتها الممثلة الجميلة "نادين نجيم"، زوجها، الذي يلعب دوره الممثل السوري "عابد فهد"، إلى جانب رسّام وفنان تشكيلي، يجسّد شخصيّته الممثل الوسيم "يوسف الخال". ويظهر الممثلون بشخصيّات متناقضة، وينعكس ذلك على أسلوبهم في الأناقة واللباس أيضاً. فأيّ منهما تعتبرينه الأكثر أناقة، الفنان التشكيلي ذو الإطلالات الفوضويّة والبسيطة؟ أم مدير البنك بإطلالته الأنيقة والمنمّقة؟

لقد لاحظنا الأسلوبين المختلفين كليّاً لكلّ من يوسف الخال بشخصيّة "جاد" وعابد فهد بشخصيّة "غيث"، حيث اعتمد الأوّل أسلوباً يشبه أسلوب الفنانين المبدعين، الذي غالباً ما يكون فوضويّاً ويتّسم بصفة الـ Hippies أو الستايل البوهيمي، حيث يكون فنّهن أوّل اهتماماتهم، ولايتوفّر لهم الوقت للاهتمام بأناقتهم، وهذا ما لاحظنا في أسلوب "جاد"، حيث اختار دائماً السراويل العريضة مع القمصان القطنيّة والشالات على الرقبة. أما شخصيّة" غيث، وكونه يجسّد دور مدير بنك، فهذه المهنة تفرض عليه أناقة معيّنة ونمط لباس محدّداً، يغلب عليه البدلات الرجاليّة الأنيقة ذات القصّات الكلاسيكيّة، أو أحياناُ السراويل القماشيّة، مع القمصان ذات الألوان الهادئة.

لكلّ منهما أسلوبه الخاصّ الذي ميّزه عن الآخر، لكن أنت، أيّ أسلوب تفضّلين؟ ومن تعتقدين أنّه أكثر أناقة؟

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