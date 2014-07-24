بالصور..حسين الجسمى: ما شاهدته من دمار في غزة لا يمكن وصفه

عبر الفنان الإماراتى حسين الجسمى عن أسفه لما يحدث فى قطاع غزة من دمار وخراب وقتل للأطفال والمدنيين، خلال زيارته لقطاع غزة أمس الأربعاء، وأكد أن غزة صامدة وأن رجال زايد فى غزة.

وقال الجسمى فى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لا يمكن وصف ما رأته العين من دمار وعدوان تدمع له العين والقلب في غزة الصامدة خلال زيارتي اليوم .. رجال زايد في غزة».

وأضاف فى تدوينة آخرى: «مسكت دموعي أمام الأطفال في مستشفيات غزة كي لايشعروا بدماء قلوبنا الموجوعة وليشاهدونا بأمل المستقبل الذي ذهبنالهم من أجله».