البطيخ لجمال البشرة ومقاومة التجاعيد

يتميز الصيف بفاكهة البطيخ الرائعة والمفيدة التي نحبها جميعاً بسبب طعمها المميز، والتي تعتبر من أحلى وأهم الفواكه التي يتميز بها فصل الصيف، وذلك لغناها بالعديد من الفوائد للجسم والبشرة أيضاً.

وقد أثبتت دراسات عديدة أن تناول البطيخ يساهم في خفض أضرار أشعة الشمس على الجلد بنسبة تصل إلى 40%، وذلك لاحتوائه على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، والتي تقاوم حروق الشمس والتجاعيد، فكوبين من البطيخ يومياً يساعدان البشرة في الحفاظ على نضارتها ومقاومة ظهور التجاعيد بها، كما أنه مفيد جداً في ترطيب البشرة؛ لأنه يزود الجسم بكمية كبيرة من الماء الذي يؤدي إلى ترطيب الجلد ولمعان البشرة.

قاومي تجاعيد بشرتك باستخدام البطيخ من خلال القناع التالي...

المكونات:

• كوب من البطيخ المهروس.

• ثمرة موز طرية.

• ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب "يضاف للبشرة الدهنية".

الخطوات:

اخلطي كلاً من البطيخ والموز، وإذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية أضيفي اللبن الرائب إلى الخليط، وضعيه على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد، وستحصلين على بشرة مشدودة وناعمة ورطبة في آن واحد.

كما يمكنك عمل منظف رائع لبشرتك باستخدام البطيخ، وذلك عن طريق وضع كوب من قطع البطيخ في الخلاط مع ضربه جيداً ثم تصفيته من الشوائب، وأضيفي ملعقة كبيرة من الماء إلى العصير، واستخدمي قطنة نظيفة لتطبيقه على بشرتك، ثم انتظري لدقائق واشطفيها بالماء البارد.

أما عن التقشير فعليك تكرار الطريقة السابقة مع إضافة القليل من البندق مع البطيخ في الخلاط الكهربائي، وتأكدي أن البطيخ يستطيع تقديم الكثير لبشرتك.

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