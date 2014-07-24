أسرار فيكتوريا بيكهام الجمالية

تتميّز فيكتوريا بيكهام بجمالها الخاصّ وأناقتها اللافتة، إضافة إلى وجه مشرق وبشرة خالية من الشوائب. وراء هذة الأناقة المشرقة والأنوثة اللافتة، ثمّة عادات يوميّة ومستحضرات أساسيّة تسخدمها بيكهام.

موقع "سيدتي نت" يكشف لك أسرار فيكتوريا بيكهام الجماليّة، ويعرّفك إلى منتجات التجميل التي لا يُمكن أن تعيش من دونها.

يقتصر جمال فيكتوريا بيكهام على 4 نقاط أساسية من العناية بالبشرة والشعر إلى اللياقة البدنية والمكياج.

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العناية بالبشرة:

تعتمد بيكهام على مستحضرات Dermalogica للعناية ببشرتها. وقد شدّدت على ضرورة وجود هذه المنتجات بين العناصر الأساسيّة للحفاظ على صحّة البشرة التي لا يُمكن الاستغناء عنها. تنصح بيكهام باستخدام كريم Dermalogica للتخلص من البشرة الدهنية تحديداً. وبما أنها تحبّ وجهها أن يبقى مشدوداً، تضع مرتين في الأسبوع قناعاً متعدّد الفيتامينات.

إضافة إلى ذلك، تُعالج بيكهام وجهها بالأوكسيجن، وتستخدم المغذّيات من ampm.

المكياج:

تُفضّل بيكهام ألا تضع المكياج في المنزل، كي تترك بشرتها تتنفس وتفرز الزيوت اللازمة. لكنّها عندما تريد أن تضع المكياج تركّز على كريم الأساس، الذي تختاره مطابقاً للون بشرتها، كي يبدو طبيعياً جداً. أمّا بالنسبة إلى الظلال، فهي تحبّ الألوان الفضيّة الرماديّة، أو الأسود مع القليل من الماسكرا. وتهتمّ كثيراً بأحمر الشفاه الورديّ اللامع.

الشعر:

اشتهرت فيكتوريا بيكهام باختلاف طول شعرها من القصير إلى الطويل، وتميّزت بعدّة ألوان كالبنيّ، والأشقر وحتى الأسود. وعلى الرغم من كلّ هذه التغييرات، حافظت بيكهام على نعومة وكثافة شعرها. يكمن وراء هذا الشعر سرٌّ لا تستغني عنه فيكتوريا، وهو البلسم. والمهم أنها تترك شعرها ينتقع لبضع الوقت في البلسم، قبل أن تغسله. كما تعتبر بيكهام أنّ Frédéric Fekkai هو واحد من أهمّ أنواع البلسم.

اللياقة البدنية:

عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، تنصح فيكتوريا بيكهام بممارسة الرياضة اللازمة لكلّ امرأة. أما بالنسبة إليها فتفضّل الركض، إذ تركض أربعة أميال في كلّ يوم، وتدرّب نفسها باختيار ما يناسبها من حركات، بالإضافة إلى التمرين بالأوزان الخفيفة في بعض الأحيان.

حافظت فيكتوريا بيكهام على جمالها الخاصّ باتّباع عادات يوميّة سهلة وبسيطة مستعينة ببعض المستحضرات.

وأنت، سيدتي، اعتني بجمالك بما يُناسبك، على طريقة النجمات.

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