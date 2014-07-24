أشرف حمدى: فيلم «البحث عن…» دعوة للتأمل والهدوء ..وأعتز بمشاركتى فى «أدم وجميلة»

قال الممثل والمخرج الشاب، أشرف حمدى، أن فيلمه الجديد ” البحث عن ….”، يحاول أن يأخذ مُشاهده فى حالة من الاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة.

وأضاف حمدى،فى تصريحات خاصة لوكالة ONA، أنه لم يضع اسمًا محددًا لفيلمه الجديد، حنى لا يقتصر على معنى واحد، بل يشمل كافة معانى الجمال والهدوء، مشيرًا إلى أن فيلمه لا يهدف للربح فقد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى “يوتيوب”.

وعن أدواره الفنية، ذكر حمدى، أنه يعتز بمشاركته في مسلسل “أدم وجميلة”، بطولة حسن الرداد ويسرا اللوزى، وجسد حمدى دور ماجد، مضيفًا أنه بعد شهر رمضان سيبحث العديد من الأدوار التى عرضت عليه.

و عن مشاركته فى الحملة الإعلانية لموقع البيع والشراء dubbzile، قال حمدى، أنه سعيد بمشاركته فى كتابة الحملة الإعلانية، التى لفتت الأنظار خلال شهر رمضان.

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