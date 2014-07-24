محافظ الغربية يحذر من استخراج تراخيص تحويل شقق الإسكان الإجتماعي لمكاتب إدارية

أصدر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، تعليمات مشددة لرؤساء المدن والاحياء بعدم استخراج أى تراخيص أواتخاذ اجراءات من شأنها تحويل أو تغيير نشاط الوحدات السكنية التى تم الحصول عليها من صندوق الإسكان الإجتماعى، لاستغلالها محلات تجارية أو مكاتب إدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الاسكان، ووكيل وزارة المالية بالغربية والمراقب المالى بالمحافظة ورؤساء المدن والاحياء، والذي استعرض موقف رصيد حساب صندوق الاسكان وعرض ما تم تنفيذه من أعمال بعمارات الاستاد بطنطا، ومناقشة المشاكل الخاصه بحاجزي الوحدات السكنية على مستوى المحافظة.

ووافق محافظ الغربية، على تخصيص 2 شقة بمسكن الشباب بالعجيزى، لتكون مقرا لجهاز حماية المستهلك بعد قيام لجنه المعاينة المالية بمديرية الاسكان بتحديد القيمة الايجارية الشهرية لتلك الوحدات.