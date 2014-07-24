بالصور .. أغرب 10 تقاليد للشعوب حول العالم

تتعدد ثقافات وعادات الشعوب حول العالم، وتختلف من بلد لآخر، فمنها ما مألوف للبعض، ومنها ما هو غريب للبعض الآخر، ورصد موقع «Buzzfeed»، الأمريكي، صوراً لمجموعة من أغرب عادات الشعوب حول العالم والتي تثير الدهشة:

1-قطع الأصابع

تجبر نساء قبيلة «داني»، الإندونيسية، على قطع جزء من أصابعهن في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، معتبرين أنه يجعلهم يعانون الألم الجسدى بجانب الألم العاطفى الذي يشعرون به لفقدان أحدهم، وقبل أن يتم البتر، تربط المرأة أصابعها بحبل رفيع ​لمدة 30 دقيقة لتخديرهم، ثم تقوم قطع جزء من أحد الأصابع، وكي طرف الإصبع المبتور.

2-جَلدالذات

تعد طقوس الاحتفالات الشيعية بعاشوراء أحد الطقوس القاسية والمؤلمة حيث يقومون بجلد أنفسهم، وتقطيع جلدهم بالأدوات الحادة.

3-كسر المراحيض في الزفاف

أغرب تقاليد الزواج في ألمانيا تتمثل في قيام بعض أهل وأصدقاء العروسين بـ«كسر البلاط والمراحيض والأطباق والمرايات ببيت العروسين في ليلة الزفاف، وبعدها يجب على الزوج والزوجة تنظيف المنزل بالكامل من كل هذا كبداية لحياتهم».

4-بوفيه القرود

> في كل عام في تايلاند يتم إعداد وليمة خاصة بالأكلات التي يحبها القرود، للاحتفال بهم، حيث يتم تقديم أكثر من 3 أطنان من الفاكهة والخضار، وتحضيرها على مائدة عملاقة للقرود الموجودة في محافظة «وبورى» في بانكوك.

5-أكل حساء الموز بعظام الموتى

تعيش قبيلة «يانومامو» في القرى داخل غابات الأمازون المطيرة، بين فنزويلا والبرازيل، وهي معروفة بأحد أغرب التقاليد، حيث تقوم، في حال وفاة شخص، بلف الجثة في الأوراق، والسماح للحشرات بالعبث بها، وبعد 45 يوماً، يتم جمع العظام، وسحقها، ثم خلطها بحساء الموز ويأكلها الجميع، ووفقاً للتقاليد، فإن هذه الطقوس تساعد على ضمان أن تجد هذه النفس طريقها إلى الجنة.

6-منع العروسين من الاستحمام

> يقوم أهالى منطقة «بورنيو الشمالية» بماليزيا، بمنع العروسين من الاستحمام أو دخول الحمام قبل الزفاف بـ3 أيام.

> ويشير الأهالى إلى أنهم يعتقدون أن هذا العُرف سيؤدى إلى زواج طويل وسعيد، كما يقوم الأهل بمراقبة العروسين عن كثب خلال هذه الفترة.

7-عبادة الدببة

يعبد أهل قبيلة «إينو» في اليابان الدببة، حيث يرون أنها «آلهة تسير بين البشر»، ويعتبر أهل القبيلة أن التضحية بالدب يبارك الروح البشرية، فيقومون بذبح الدب، وشرب دمائه، وتناول لحمه، ثم تعليق الجمجمة، والجلد لعبادتهما.

8-حمل الزوجة والسير بها على فحم ساخن

وفقاً للعرف الصيني فإنه يتعين على الزوج حمل عروسه والسير بها على فحم ساخن قبل عبور عتبة بيتهم الجديد، حيث يعتبرون أن هذه الطقوس تضمن أن حياتهما ستكون سهلة وناجحة.

9-الحياة مع الأموات

في منطقة «توراجا»، في إندونيسيا، تمارس بعض الجماعات العرقية طقوسا غريبة تتضمن العيش مع جثث ذويهم لعدة أشهر قبل دفنها، حيث يبقون على الجثث في غرفة منفصلة في المنزل.

10-تشويه الوجوه

> هو تقليد يقوم به سكان الريف الإنجليزى عبارة عن مسابقة تقام منذ عام 1267، ويتنافس المتسابقون في إظهار أبشع الأشكال لوجوههم عن طريق وضع «حدوة الحصان» حول وجههم، محاولة لجعل الوجه يبدو في أكثر بشاعة ممكنة، حتى أن بيتر جاكمان بطل هذه اللعبة، قال: «إن أسنانه خُلِعَت في إحدى الدورات الخاصة بالمسابقة».