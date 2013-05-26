سقط 4 جرحى مساء أمس السبت في تجدد للإشتباكات المتقطعة الدائرة بين موالين للنظام السوري ومعارضين له في طرابلس بشمال لبنان منذ نحو أسبوع، بحسب مصدر أمني لبناني مسئول.
> لوكالة الأناضول وأوضح المصدر ذاته أن الاشتباكات تجددت في جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة لنظام بشار الأسد، و التبانة والقبة ذات الغالبية السنية المعارضة له.
إصابة 4 في تجدد الاشتباكات بين موالين ومعارضين للأسد في طرابلس بلبنان
سقط 4 جرحى مساء أمس السبت في تجدد للإشتباكات المتقطعة الدائرة بين موالين للنظام السوري ومعارضين له في طرابلس بشمال لبنان منذ نحو أسبوع، بحسب مصدر أمني لبناني مسئول.