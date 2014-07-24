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بالفيديو..مشادة كلامية حادة بين محمد رمضان وليلى غفران بسبب مسلسل «ابن حلال»

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بالفيديو..مشادة كلامية حادة بين محمد رمضان وليلى غفران بسبب مسلسل «ابن حلال» بالفيديو..مشادة كلامية حادة بين محمد رمضان وليلى غفران بسبب مسلسل «ابن حلال»

محمد رمضان وليلى غفران

وقعت مشادة كلامية حادة بين الفنان محمد رمضان والفنانة المغربية ليلى غفران بسبب مسلسل «ابن حلال» الذى يذاع طوال شهر رمضان، حيث اتهمته الفنانة المغربية بتشويه صورة ابنتها الراحلة.

وقالت غفران فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامجه «العاشرة مساءً» على فضائية «دريم»: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أساء إلى ابنتي واستغل اسمي ووجعي في مسلسل ليكون أبطال سينمائيين، أنا قرأت القصة قبل ما يتم التصوير والأخ اللي معاك قبل التصوير خرج في إعلان وقال إنه قتل ابنة فنانة مشهورة».

ورد محمد رمضان على ليلى غفران  وقال لها إن إسمه محمد رمضان، فردت عليه ليلى وقالت “أنا أتجاهلك”، فرد عليها محمد وقال لها إنه سيتجاهلها بدوره، وحاول وائل أن تهدئة الأوضاع بينهما.

وأكّد رمضان أنّه لم يقصد أن يشير إلى إبنتها من خلال العمل، وإعتذر لها، فلم تتقبل إعتذاره، وأشارت إلى أنها ستقاضي القائمين على المسلسل، مرددة: «حسبي الله ونعم الوكيل».

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