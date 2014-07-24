محمد جبريل يغادر القاهرة إلى السعودية بعد أزمة مسجد عمرو بن العاص

أكد مصدر مطلع أن قرار وقف إمام مسجد عمرو بن العاص مصطفى حميدان، سببه تركه الشيخ محمد جبريل أثناء أداء صلاة العشاء والتراويح إماما بالمسجد الشهير أربعة أيام، وهى اليوم اﻷول من شهر رمضان، والثلاثة أيام الماضية، وأداء حميدان صلاة العشاء بمسجد الحصرى.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ محمد جبريل توقف عن إمامته المصلين لسفره اليوم إلى السعودية، وإن إمامى مسجد عمرو بن العاص سوف يقومان بإمامة المصلين، وهما محمد عبد الكريم ومحمد عيد كريم.

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