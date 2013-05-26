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توافد العاملين بالمحاكم والنيابات على دار القضاء للمطالبة بتحسين أجورهم

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توافد العاملين بالمحاكم والنيابات على دار القضاء للمطالبة بتحسين أجورهم توافد العاملين بالمحاكم والنيابات على دار القضاء للمطالبة بتحسين أجورهم

يتوافد العشرات من العاملين بالنيابات والمحاكم المصرية، لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام دار القضاء العالى.
> وقال العاملون “فى بيان لهم أمس ، إن مطالبهم تتضمن تفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم فى المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية، وتوحيد جدول المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية وأخرى.
> وأضاف البيان: “كما نطالب بإصدار توصية بمشاركة النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر فى مؤتمر العدالة كممثل شرعى عن موظفى محاكم ونيابات مصر”.

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