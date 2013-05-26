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«كان»: كلب يخطف الأضواء و«شارون» تجمع تبرعات

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«كان»: كلب يخطف الأضواء و«شارون» تجمع تبرعات «كان»: كلب يخطف الأضواء و«شارون» تجمع تبرعات

كتب : محمد حسن عامر ووكالات الأحد 26-05-2013 08:36

سرق كلب أبيض أجعد الشعر الأضواء من نجم هوليوود مايكل دوجلاس بفوزه بجائزة سعفة الكلب التى أقيمت على هامش مهرجان «كان» السينمائى أمس الأول.

ورغم إشادة نقاد المهرجان بأداء «دوجلاس» لشخصية ليبراس فى فيلم «خلف الشمعدان» من إخراج ستيفن سودربرج، فإن الكلب «بيبى بوى» الأعمى المملوك لعازف البيانو اللامع هو الذى خطف الضوء من النجم السينمائى بفوزه بالجائزة، وهى عبارة عن طوق جلدى مكتوب عليه «سعفة الكلب».

وتقام المسابقة سنوياً على هامش العروض الرسمية لمهرجان «كان» لتكريم الكلاب صاحبة الأداء الأبرز. فيما جمع مزاد خيرى نظمه مهرجان «كان» السينمائى 1.2 مليون يورو لرحلة إلى الفضاء مع نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو. وكشف الحفل السنوى العشرون الذى نظمته، أمس الأول، مؤسسة أبحاث الإيدز عن أن «دى كابريو» هو الضيف المفاجأة الذى سيرافق الفائز فى الرحلة.

وقالت نجمة هوليوود شارون ستون: «الفائز فى المزاد سيقضى ثلاثة أيام فى التدريب مع دى كابريو فى نيومكسيكو قبل القيام بالرحلة». المزاد الذى بدأ بمليون يورو، فاز به الروسى فاسيلى كلوكين «37 عاماً» الذى يقيم فى موناكو. وقال كاتب المزاد إن «دى كابريو والفائز بالمزاد سيصبحان من بين أول ألف شخص يصعدون للفضاء».

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