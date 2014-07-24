FilGoal.com يروي حقيقة الخلاف بين عبد الوهاب ومجلس الأهلي

"فليشهد الجميع والله خير الشاهدين إني خائف على الأهلي، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد"، رسالة وجهها محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي للجماهير الحمراء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي FaceBook.

رسالة أثارت انتباه وقلق الملايين من جماهير الأهلي، كونها رد فعل من النادر والغريب أن يصدر من شخص بقيمة عبد الوهاب.

وعلم FilGoal.com أن سبب كتابة عبد الوهاب لتلك الرسالة، هو تجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء له مؤخرا، ولكن ما سبب ذلك التجاهل؟

قبل سفر الأهلي لمواجهة سيوي سبور الإيفواري في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، تم اختيار عبد الوهاب لرئاسة البعثة.

ولكن لم يتمكن عبد الوهاب من السفر بسبب قرار منع صدر في حقه على ذمة التحقيق في دعاوى قضائية تم تحريكها ضده.

وسافرت بعثة الأهلي لأول مرة بدون رئيس رغم علم عبد الوهاب بوجود مانع لسفره، وإضاعته على مجلس الإدارة فرصة إنهاء إجراءات سفر عضو أخر.

وكان ذلك هو الموقف الثاني الذي بدر من عبد الوهاب، بعد أن كان قد أعلن بمفرده خبر تولي محمود الخطيب مسؤولية رئيس لجنة الكرة، رغم معارضة مجلس محمود طاهر للتعاون مع أي فرد من المجلس القديم.

وهو الأمر الذي ظل عالقا في أذهان المجلس الحالي، حتى جاء موقف السفر إلى كوت ديفوار ليزيد من كثافة جبل الجليد بين عبد الوهاب ومجلس طاهر.