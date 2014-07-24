الأهلي يحتاج لاعبين أو فتحي + لاعب

عودة أحمد فتحي إلى النادي الأهلي ستجعل مسؤولو المارد الأحمر يبرمون صفقة واحدة، بينما نجاحه في تجربة احترافه ستجعل بطل الدوري يسعى لحسم صفقتين.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com:"أكدت من قبل أننا في حاجة للتعاقد مع مدافع ولاعب ارتكاز."

وأضاف الصخرة "في حال عودة أحمد فتحي سنحدد الأهم بالنسبة لنا وسنقوم بضمه، وفي حال عدم عودة فتحي سنسعى للتعاقد مع لاعبين كما نريد."

وشدد جمعة على إن أبواب الأهلي ستظل مفتوحة لفتحي حتى أخر لحظة.

وكان فتحي قد طار إلى إنجلترا لخوض فترة اختبار مع أرسنال الإنجليزي، ويبدو أنها لم تكلل بالنجاح إلا أن اللاعب مازال يسعى خلف فرصة اللعب في إنجلترا.