بالصور.. باقة ورد في «Selfie» من الفضاء مع الكرة الأرضية

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن تقديم رحلات تجارية إلى الفضاء، فإن الحلم الذي يراود كثير من سكان الأرض بالذهاب إلى الفضاء بات على وشك أن يتحقق، وفي الأسبوع الماضي، حقق الفنان الياباني، أزوما ماكاتو، حلمه بعد إطلاق شجرة «بونساي» وباقة من الورود، من صحراء «بلاك روك»، في ولاية نيفادا الأمريكية، في رحلة إلى الفضاء، وذلك لتقديم عمل فني جديد يتركز على «حركة وجمال النباتات والزهور وهي معلقة في الفضاء».

وتعاقد ماكاتو مع فريق «جي.بي»، الأمريكي، للطيران إلى الفضاء، من أجل إرسال الشجرة والورود إلى طبقة الستراتوسفير، وقاموا ببناء إطار معدني لحمل النباتات طوال رحلتها التي بلغ طولها 17 ميل، وتم تثبيت كاميرات على هذا الإطار، وسافرت النباتات بالفعل بمفردها لأكثر من ساعة، حتى انفجر البالون من الضغط، وبدأت تنخفض من جديد لتعود إلى الأرض، ولكن بعدما التقطت مجموعة رائعة من صور Selfie مع الكرة الأرضية.

ويعد إنتهاء الرحلة قال ماكاتو «لطالما كنت أريد السفر إلى الفضاء، والآن حلمي تحقق».

فيما يقول مؤسس شركة «جي.بي»، جون باول، إن «أفضل شيء في هذا المشروع هو كون الفضاء مكان غريب بالنسبة لمعظم الناس، ولكن رؤية أشياء مثل باقة من الزهور تحلق فوق الأرض يجعل الفضاء مكاناً مألوفاً بالنسبة لنا، مما يشجع على فكرة السفر إليه».