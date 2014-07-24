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«مسؤول السعادة» .. وظيفة لتحقيق رضا العاملين

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إذا كان وضعك في العمل سيئا فأنت بحاجة إلى استشارة «مسؤول السعادة» في مؤسستك..

ذكرت مجلة «نيو ريبابلك» الأمريكية أن الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأي مؤسسة أمريكية، ظهر الآن منصبا جديدا قد يحدث تحولا جديدا في مجال إدارة الأعمال، وهو منصب الرئيس التنفيذي للسعادة.

يعمل «مسؤول السعادة» على تحقيق رضا الموظفين، بشكل يشبه عمل الموارد البشرية، ويوجد بشكل أكبر في الشركات المبتدئة وشركات التكنولوجيا في أمريكا.

وأوضحت المجلة أن شركة «Hopjacks» الأمريكية للطعام هي أول من اخترعت هذا المنصب عام 2012، ولكن مؤسسة «جودة الحياة»، وهي غير ربحية، اخترعت منصبا شبيها في 2010.

عملهم اليومي يتركز على الانشغال بتحقيق الرفاهية العاطفية لعمال وموظفي المؤسسة، وكذلك تعديل السياسة في مكان العمل والثقافة من أجل تهيئة الظروف لتحقيق السعادة.

ويتطلب الأمر إجراء استطلاع رأي من وقت لقياس مستوى الرضا، بجانب عقد ورش عمل عن مهارات الاتصال وتدريبات التأمل الذهني.

ويقول مسؤول السعادة في شركة «جوجل»، تشاد مينج تان، أن هدف وظيفته هو تنوير العقول، وفتح القلوب وخلق مناخ من السلام العالمي.

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