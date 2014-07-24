بالصور.. أوباما يحتفل بـ«رواد القمر» بعد 45 عامًا

في ذكرى هبوط أول مركبة فضائية على سطح القمر «أبوللو 11»، منذ 45 عامًا، التقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع أفراد طاقم البعثة التي كانت الأولى من نوعها لقيادة إنسان إلى النزول على سطح القمر.

وتحدث أوباما، في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، مع رواد الفضاء باز الدرين، ومايكل كولينز، وكارول أرمسترونج، أرملة نيل أرمسترونج، الذي توفي في عام 2012.

وقال الرئيس الأمريكي إن «رواد الفضاء الشجعان الثلاثة الذين شكلوا بعثة أبوللو 11، هم من اتخذوا الخطوات الأول لقفزتنا العملاقة إلى المستقبل»، مضيفاً «لقد كانت لحظة تاريخية ليس فقط في تاريخ بلادنا، ولكن في تاريخ البشرية بأثرها».

وفي يوليو 1969هبط كل من أرمسترونج والدرين على سطح القمر بينما ظل كولينز في المدار، وخطا أرمسترونج، أول خطوة على سطح القمر، ثم قال جملته الشهيرة «هذه الخطوة لرجل ما، ما هي إلا قفزة عملاقة للبشرية».

ورأى ألدرين أن «الآن لم يعد هناك هدف من الذهاب إلى القمر، بل يجب التوجه إلى المريخ». وبالفعل لا يرغب الأمريكيون في العودة إلى القمر في أي وقت قريب، فقد وضع البيت الأبيض هدفاً لإرسال الإنسان إلى المذنبات بحلول عام 2025 والوصول إلى المريخ بحلول منتصف 2030.