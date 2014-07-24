قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل إئتماني بقيمة ٨٠مليون يورو مع «الفرنسية للتنمية»

وافقت مصر على اتفاق تسهيل إئتماني بقيمة ٨٠ مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم إيجاد وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء ذلك في القرار الجمهوري رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٤ ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، والذي أوضح أن الهدف التنموي للمشروع يتمثل في تحسين معيشة المواطنين ودعم خلق فرص عمل من خلال إيجاد مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مصر وتطويرها، وتنفيذ أشغال عامة صغيرة في المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، وتعزيز الحصول على ائتمان وخدمات غير مالية لهذه المشروعات.

ويهدف المشروع الى تقديم 80 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية كتسهيل إئتماني طويل المدى بشروط ميسرة، بهدف دعم المشروعات الصغيرة للصندوق الاجتماعي للتنمية وأنشطة الإقراض للمشروعات متناهية الصغر في الأحياء الفقيرة في مصر، على آن تكون الأولوية للأقاليم الأكثر فقرا، كما يخصص ما نسبته ٣٠ في المائة من التسهيل الإئتماني للمشروعات الواقعة في الصعيد.

>أ ش أ