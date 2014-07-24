4 آلاف مواطن إسرائيلي عالقون بتركيا عقب تعليق أنقرة رحلاتها إلى تل أبيب

ذكرت وكالة أنباء “إخلاص” التركية اليوم أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تهتم إسرائيل بحل أزمة الآلاف من مواطنيها العالقين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد قرار شركات طيران أمريكية وأوروبية وقف رحلاتها من وإلى إسرائيل.

وأشارت الوكالة التركية اليوم الخميس، أنه طبقا للبيانات، فهناك نحو 4 آلاف مواطن إسرائيلي في تركيا لم يتمكنوا من العودة إلى إسرائيل.

وكانت شركة الخطوط الجوية التركية قد قررت تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، كما أعلن ناطق باسم الشركة اليوم، قائلا “أنه تقرر تعليق الرحلات إلى تل أبيب فترة 24 ساعة لأسباب أمنية”.

ويجري المسئولون في إسرائيل محادثات مع الشركات التركية للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه نقل الإسرائيليين إلى دولة لم تعلق طيرانها مع إسرائيل، ومن هناك يتم نقلهم إلى مطار بن جوريون.

>أ ش أ