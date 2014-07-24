بالصور..محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بمناسبة ليلة القدر‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم الحفل الذى تقيمه المحافظة لتكريم حفظة القرآن الكريم بمناسبة ليلة القدر تحت رعاية في المسابقة السنوية التى اشرف عليها الازهر الشريف والاوقاف بسوهاج.

حضر الحفل الدكتور احمد محمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الازهرية والشيخ عثمان سليم بدوى مدير ادارة الدعوة ممثلا للاوقاف وعدد من رجال الازهر والاوقاف بمحافظة سوهاج .

حيث كرم المحافظ عدد 60 فائز من حفظة القران الكريم وعدد 8 من المحفظين والإداريين المشرفين علي المسابقة ، وبلغت قيمة اجمالي الجوائز المالية 15.146 جنيها مقدمة من المحافظة ،و قدم المحافظ التهنئة للفائزين مؤكدا لهم ان حفظ القران الكريم يعد عملا عظيما والاهم من ذلك هو العمل بتعاليم واخلاق القران الكريم .

وكانت قد بدأت فقرات الحفل بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ عمر مصطفى مدير التعليم الابتدائى بالمنطقة الازهرية بسوهاج، كلمة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر وفضل احياء هذه الليلة بالقران والقيام والدعاء .

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة للمصريين عامة ولابناء سوهاج خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر داعيا الله ان يعيد هذه الايام المباركة على بلادنا بالخير واليمن والبركات .