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وزير الداخلية يقيل مدير مرور السويس بسبب الفوضي المرورية بالمحافظة

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وزير الداخلية يقيل مدير مرور السويس بسبب الفوضي المرورية بالمحافظة وزير الداخلية يقيل مدير مرور السويس بسبب الفوضي المرورية بالمحافظة

اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية

أصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، قرارا بنقل مدير إدارة مرور السويس عقب ملاحظته سوء الخدمات المرورية بالمدينة.

وقد قام الوزير ظهر اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة الخدمات الأمنية وتفقد الكمائن والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية وخدمات تأمين المجرى الملاحى بنطاق محافظة السويس للوقوف على مدى إنتظام الخدمات وإلتزامها بأداء دورها المنوط بها كما تفقد وزير الداخلية الإدارة العامة لقوات أمن السويس وأماكن إعاشة المجندين والمطاعم وإطمأن على أسلوب إعداد وجبات الإفطار ومدى جودتها .

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية للمجندين  وفي أثناء تفقد الوزير للخدمات المروروية لاحظ اهمالا واضحا في الخدمات الامنية المعينة وفوضي في تسيير الحركة المرورية فأتخذ قراراه السابق بنقل مدير الادارة العامة للمرور، وشدد علي أهمية الانضباط في العمل لضمان عدم المحاسبة. وخلال لقائه بقيادات مديرية أمن السويس أكد ضرورة توعية القوات بأهمية المرحلة الحالية، وتكثيف الخدمات الأمنية والمرورية على مدار اليوم والتأكد من جاهزية القوات للتعامل مع كافة المواقف بما يحقق السيطرة الأمنية فى مواجهة كافة العناصر الخارجة عن القانون .

 

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