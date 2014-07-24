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التعليم: تطوير مدرسة حامد الجوهرى بالدقهلية ورفع أجور العاملين بها 25%

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استقبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم رجل الأعمال الدكتور هانى علاء، فى حضور جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

رحب الوزير بالعرض المقدم من رجل الأعمال بتطوير مدرسة حامد الجوهرى بقرية كفر حجازى بالدقهلية، وما يشمله هذا التطوير من رفع مرتبات جميع العاملين بها بنسبة تتراوح بين 20 و25"%، وتوفير التغذية المدرسية للطلاب، وإصلاح البنية التحتية للمدرسة بالكامل، فضلا عن تأهيل المدرسين وتوفير تدريبات التعلم النشط .

وأشار أبو النصر إلى أن هذه المدرسة ستكون "مدرسة داعمة"، وسوف يقوم معلموها بتدريب معلمى المدارس الأخرى.

وطالب الوزير رجل الأعمال بالتنسيق والتكامل مع مديرية التربية والتعليم للتعرف على احتياجات المدرسة واستكمالها، مع ضرورة موافاة الوزارة بتقرير عما تم إنجازه بالمدرسة وذلك فى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى القادم.

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