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مستشفي أسيوط الجامعي تنقذ حالة مصابة بالشريان التاجي فى 60 دقيقة

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مستشفي أسيوط الجامعي تنقذ حالة مصابة بالشريان التاجي فى 60 دقيقة مستشفي أسيوط الجامعي تنقذ حالة مصابة بالشريان التاجي فى 60 دقيقة

مستشفى أسيوط الجامعى

أعلن الدكتور أيمن خيرى نائب مدير المستشفي الجامعى الرئيسي لشئون الجودة والاعتماد، فى بيان اعلامى عن دخول مشروع إنقاذ حالات جلطة الشريان التاجى حيز التنفيذ وذلك لأول مرة فى مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك بعد فترة إعداد استغرقت عدة سنوات بالتنسيق مع مستشفى جامعة ليدن الهولندية.

وأوضح، أن المشروع يهدف إلى التدخل الطبى السريع لعلاج حالات الانسداد الكامل فى الشريان التاجى والذى يهدد حياة المريض ويعرضه للوفاة خلال 90 دقيقة إذا لم يتم إسعافه حيث يتيح المشروع استخدام تقنية جديدة تتم بشفط الجلطة بإدخال القسطرة وتركيب دعامات ذكية لفتح الشريان ولمنع تكرار حدوث جلطات به وذلك فى خلال ساعة واحدة . وتتميز تلك التقنية بالقدرة على الحفاظ على وظائف عضلة القلب وكفاءة أدائه مما يمكن المريض من مزاولة عمله بصورة طبيعية، كما تستغرق وقت أقل فى علاج المريض حيث يتم خروجه من المستشفى بعد 48 ساعة من علاجه .

وقد كانت تعتمد طرق العلاج التقليدية على استخدام مادة الأستيربتو كاينيز كمذيب دوائى للجلطة والذى يلزم إعطاءه للمريض خلال أول ثلاث ساعات من إصابته بالجلطة ، وكانت نسبة نجاحه فى إذابتها وفتح الشريان المغلق لا تتجاوز 40%.

وأكد، أن تنفيذ المشروع واجه عدة صعوبات تتعلق بتوفير طاقم طبى متخصص على مدار 24 ساعة بالمستشفى لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بالجلطة وكذلك نقص فى بعض المعدات الطبية ، وهو ما تم توفيره بالكامل بدعم ورعاية من الدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات اسيوط الجامعية ، والدكتور رأفت السكرى مدير المستشفى ، كما قامت أحدى شركات المهمات الطبية بالتبرع بالدعامات اللازمة إجراء العمليات وذلك فى إطار الحملة الخيرية “معاً لإنقاذ مرضى صعيد ”.

و كشف الدكتور خيرى، أنه قد تم بالفعل خلال هذا الأسبوع تطبيق تلك التقنية الجديدة حيث تم علاج مريض يبلغ من العمر 38 سنة والذى كان يعانى من جلطة شديدة فى الشريان الرئيسى وآخر فى الخمسين من عمره وتم علاج كل منهما فى وقت لم يستغرق 60 دقيقة وذلك طبقاً للمعاير الدولية المتبعة فى الجامعات الأمريكية.

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