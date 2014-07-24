النائب العام يفتح تحقيق في تلقي “الإغاثة الإسلامية” أموال أجنبية خلال السنوات الأخيرة

وأكد مصدر مطلع بالنيابة العامة في تصريح صحفي، أن النائب العام شكل على الفور، لجنة من أعضاء المكتب الفني للنيابة ، للتحقيق في الاتهامات الموجهة لجمعية الإغاثة الإسلامية بالتمويل من الخارج، ورفع تقرير مفصل بشأنها، لإرسالها لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.

كان رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صرح في مؤتمر له منذ يومين، أن اللجنة قررت إحالة جمعية الإغاثة الإسلامية، التابعة للإخوان، إلى النيابة العامة لتلقيها تمويلًا أجنبيًا يقدر بنحو مليون دولار، ومولت به اعتصامي انصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، اضافة إلى تمويل أسر سورية متواجدة داخل البلاد.

وسبق للجنة حصر أموال الإخوان أن تحفظت منذ أسبوع على 66 شركة، قالت أنها مملوكة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينها محلات زاد، واستقبال للأثاث، وصالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهز.