الجزائر 50 فرنسيًا على متن الطائرة المختفية

ذكر مصدر فى شركة الخطوط الجزائرية، أن الطائرة الجزائرية المختية تحمل على متنها مالايقل عن 50 فرنسيا، مشيرا إلى أن قيادة اركان الجيش الفرنسى دفعت بمقاتلتين من طراز ميراج 2000 فى المنطقة التى فقدت فيها الطائرة بحثا عن الطائرة .

يذكر أن شركة “سويفت اير الاسبانية بدأت العمل فى مجال الطيران عام 1986 وهى تنظم رحلات الى اسبانيا وجميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ويعمل بها 400 موظف وتملك أكثر من 30 طائرة، مثل بوينج 727، 737 وماك دوجلاس ام دى 83/وهو نفس طراز الطائرة التى اختفت اليوم فى الرحلة رقم ايه اتش 5017.

أ ش أ