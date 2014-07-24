أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجزائر 50 فرنسيًا على متن الطائرة المختفية

Google+ Print
الجزائر 50 فرنسيًا على متن الطائرة المختفية الجزائر 50 فرنسيًا على متن الطائرة المختفية

أرشيفية

ذكر مصدر فى شركة الخطوط الجزائرية، أن الطائرة الجزائرية المختية تحمل على متنها مالايقل عن 50 فرنسيا، مشيرا إلى أن قيادة اركان الجيش الفرنسى دفعت بمقاتلتين من طراز ميراج 2000 فى المنطقة التى فقدت فيها الطائرة بحثا عن الطائرة .

يذكر أن شركة “سويفت اير الاسبانية بدأت العمل فى مجال الطيران عام 1986 وهى تنظم رحلات الى اسبانيا وجميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ويعمل بها 400 موظف وتملك أكثر من 30 طائرة، مثل بوينج 727، 737 وماك دوجلاس ام دى 83/وهو نفس طراز الطائرة التى اختفت اليوم فى الرحلة رقم ايه اتش 5017.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا