زوي سالدانا حامل بشهرها الثالث من ماركو بيريجو

كشفت الممثلة الأمريكية Zoe Saldana أنها حامل بشهرها الثالث من زوجها Marco Perego.

فخلال الفترة الماضية، لفتت Saldana النظر إليها وإلى بطنها، وأثارت الشكوك حول حملها، إلا أنها تجاهلت جميع الأخبار وإنتظرت الوقت المناسب لتعلن ذلك في الوسائل الإعلامية.

وقالت Zoe البالغة من العمر 36 عاماً، إنها وزوجها لا يستطيعان الإنتظار كي يستقبلا الطفل الأول الذي سيملأ حياتهما.

يشار إلى أن النجمة Zoe Saldana إرتبطت بـ Marco Perego في كانون الثاني من العام الماضي، بعد فترة قصيرة من إنفصالها عن النجم Bradley Cooper، ثم تزوجت منه بعد أشهر قليلة.

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