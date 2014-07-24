بشار الشطي كسب التحدي ويفاجئ جمهوره في آخر حلقات "للحب كلمة"

أخذت حلقات مسلسل "للحب كلمة" من تأليف فهد العليوة واخراج وبطولة هيا عبدالسلام وجاسم النبهان وأسمهان توفيق وبشار الشطي وفؤاد علي وزهرة الخرجي ومحمد العلوي وفاطمة الصفي وشيماء علي وأحمد حسين، منحى آخر، بعد أن وقعت دينا التي تلعب دورها " هيا عبدالسلام " في شباك حب وغرام أسامة وهو الفنان فؤاد علي واكتشاف الأخير أن معشوقته هي شقيقة زوجي شقيقتيه ،وبعد أن وصل أنور والذي يجسد شخصيته النجم المتألق بشار الشطي إلى مواجهة مع "خيال" وعزمه الزواج منها وهو ما سيتم الكشف عنه في الحلقات الأخيرة من المسلسل والتي ستشهد ظهور بشار الشطي بشخصية أخرى ومركبة عن الشخصية التي قدمها طوال المسلسل الذي يعد الآن الأكثر نجاحاً في الكويت مع "مسكنك يوفي" و"العافور" و"ثريا" و"ريحانة" و"بسمة منال" و"منطقة محرّمة" .

بشار الشطي الذي أصرّ على أن يقدم شخصية أنور بتلقائية وعفوية من خلال إصراره على تغيير الأزياء التي يظهر بها

ورغبته الملحة والتي تجاوبت لها المخرجة هيا عبدالسلام بارتداء الأزياء الخليجية المحلية " الغترة والعقال والدشداشة" وتدخينه في غالبية المشاهد لإقناع المشاهدين أن هذه الشخضية حقيقية بينهم ، قام بشار مرات عدة بالخروج عن النص وإضافة بصمته عليه ويعترف قائلاً :"

كنت آخذ محتوى المشاهد والنص وأتحدث أمام الكاميرا بعفوية لدرجة أنني لم أكن أمثل بل حرصت ووصلت لمرحلة أنني أقدّم شخصيتي التي تقمصتها جداً في المسلسل ".

وعن المفاجآت المقبلة قال :" لا أريد أن أحرق بقية الأحداث ولكنني سأظهر في الحلقات الأخيرة بشخصية مركبة ومختلفة عن الحلقات الأخرى التي قدمتها ، معرباً عن سعادته بنجاح الإعلانات التجارية التي قدمها هذا العام مع شركة "زين" سواء من كلماته وألحانه ببطولة النجم التركي خالد أرغنش "السلطان سليمان " أو "العيشة ويا زين" في "دويتو" مع بلقيس ومن إخراج خالد الرفاعي بالاضافة إلى نجاح برنامجه "هو وهاي وهو" مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وحلا الترك.

وعن كثرة التقاطه صور السيلفي ، يضحك بشار ويقول: "كلها جاءت عفوية وللذكرى وأضعها في حساباتي الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي مع النجوم الزملاء الذين ألتقط صورهم معي" .