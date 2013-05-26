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أزياء عمليّة أنيقة من Oscar de la Renta

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أزياء عمليّة أنيقة من Oscar de la Renta أزياء عمليّة أنيقة من Oscar de la Renta

نترقب عرضًا رائعًا، وأزياء خلابة في كل مرة يقدم فيها المصمم Oscar de la Renta إحدى مجموعاته، وفي موسم Resort2014 بقي سحر الأزياء كما هو بينما اختلفت طريقة العرض .
فضّل المصمم أن يعرض آخر مجموعاته في صالة عرض صغيرة بحضور عدد قليل من محرري الموضة. وقد جاءت المجموعة متنوعة بين الفساتين, التنانير، والبدل الصفية الأنيقة التي اختلفت بتصاميمها، فاحتوت بالطبع على قصّة البيبلوم الناعمة والجاكيتات القصيرة. أعجبنا جمال الفساتين القصيرة من الأمام حيث كانت باعتقادنا جديرة بتزيين إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.
تميّزت هذه المجموعة بألوانها الجذّابة، وطبعاتها الصيفية الجميلة فقد احتوت على الطبعات الموردة وطبعة المربعات كذلك. وقد لفتنا أحد الفساتين الذي ظهرت فيه هاتان الطبعتان بطريقة جذّابة وأنيقة.
يمكن أن نصف الستايل العام الذي غلب على هذه المجموعة بالستايل العملي الأنيق. شاهدي تصاميم Oscar de la Renta في مجموعة Resort 2014 وأخبرينا برأيكِ.

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سيدتي