كاميرون دياز تنسحب من مقابلة تضامناً مع درو باريمور

انسحبت النجمة Cameron Diaz من مقابلة كانت تجريها على إذاعة " KIIS106.5" في برنامج " Kyle & Jackie O" للترويج لفيلمها الجديد"SEX TAPE"، بعد أن أهينت صديقتها المفضّلة Drew Barrymore.

فخلال مشاركة Cameron Diaz و Jason Segel في البرنامج الذي يقدّمه Jackie وKyle Sandilands، عبر الهاتف، شبّه Jackie الطفلة التي تقوم بدور ابنتهما، Giselle Eisenberg، بالنجمة Drew Barrymoreعام 1982.

وأثنت Diaz على هذا التشبيه، مؤكّدة أن Eisenberg متألقة وفتاة جميلة، وهذا يجمع بينها وبين Barrymore.

بعدها، تدخّل Sandilands ليقول: "لكن يجب أن نتمنى لها ألا تمرّ بفترة تعاطي المخدرات، كما حصل مع Barrymore"، لتقاطعه Diaz، وتقول متسائلة: "ألم تتعاطَ المخدّرات بدورك؟! ألم تشرب الكحول؟! تاريخك نظيف؟! مبروك؟!".

بعد ذلك، حوّل Jackie ترطيب الأجواء وسؤال Segel عن سبب خسارته للوزن، إلا أن ذلك لم يُسعف الوضع، إذ انسحبت Diaz وقطعت الاتّصال، ليرمي بعدها Jackie باللوم على Sandilands.

لكن Sandilands أجابه بأنّه كان على Diaz أن تكتفي بالترويج لفيلمها وعدم الدفاع عن صديقتها المفضّلة.

يُذكر أنّ النجمة Cameron Diaz ترفض دائماً التدخّل بحياتها الشخصية، وهذا ما أزعجها في الحديث عن الحياة الشخصيّة لصديقتها.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"