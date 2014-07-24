صوّتوا للتتر الغنائي الأفضل لمسلسلات رمضان:

رغم كل ما يتردّد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن المطربين يبالغون في أجورهم نظير غناء تترات الأعمال الدرامية الرمضانية، ورغم كل ما يشاع بأنهم يتقاضون مبالغ وأرقاماً فلكية ويضعون بعض الشروط لذلك، إلا أن الواقع وكما رصده التقرير الذي أجرته «سيدتي» يشير إلى أن الأغلبية من المطربين في العالم العربي يعتبرون التترات دعاية لهم، وأحياناً يتغاضون عن الأجر أو يرضون بمبالغ قليلة، وخاصة في الأعمال الرمضانية لما تتمتّع به من نسب مشاهدة عالية جداً.

نجوم الغناء لا يبالغون في أجورهم

أّكدت رحاب محسن المتحدّثة الرسمية باسم شركة «المتحدين» للإنتاج الإعلامي «صباح إخوان» في تصريح خاص لـ «سيدتي» أن الشركة قدّمت في رمضان هذا العام عدداً من الأعمال الدرامية، ومنها: «الخطيئة» لريهام عبد الغفور وشيري عادل وبرنامج «المسحراتي» للفنان صلاح عبد الله، مبيّنة أن اختيار المطربين لغناء تترات تلك الأعمال جاء بالاتفاق بين المنتج وبطل المسلسل والمخرج، وشدّدت على أن نجوم الغناء في العالم العربي والذين تعاملت معهم الشركة لم يبالغوا نهائياً في أجورهم عن تقديم أغاني التترات، مدلّلة بذلك على النجمة اللبنانية إليسا التي قدّمت تتر مسلسل «لو» للفنانين عابد فهد ويوسف الخال ونادين نجيم وعبد المنعم عمايري وديما بياعة، الذي أنتجته الشركة، وتم التفاهم معها بكل أريحية وبشكل معقول جداً دون أي مبالغة مادية وحقّقت الأغنية بمجرد طرحها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي قبل رمضان متابعة جماهيرية كبيرة تقدّر بالملايين حالياً».

وتابعت: «ذات الأمر تكرّر مع النجم اللبناني وائل جسار الذي قدّم أغاني مسلسل الرسوم المتحركة «عجائب القصص في القرآن» من إنتاج «صباح إخوان»، حيث لم يبالغ في أجره، ولاقت الأغاني والعمل نجاحاً لافتاً، وهو من بطولة يحيى الفخراني. وبالنسبة لمسلسل «دهشة» للنجم يحيي الفخراني فقد تم الاتفاق بين الشركة والفخراني على أن يكون التتر موسيقى فقط ووضع تلك الموسيقى الفنان عمر خيرت. أما مسلسل «ابن حلال» للفنان محمد رمضان فقد تم اختيار المطرب آدم لتقديم أغنية التتر».

سر الـ 100 ألف

يبدو أن رقم 100 ألف هو القاسم المشترك في أغلب أجور المطربين نظير تقديمهم أغاني تتر الأعمال الدرامية في رمضان، حسب مصادرنا الخاصة في بعض شركات الإنتاج في السعودية ومصر، حيث أن الجميع منتجين ومطربين يتعاملون مع الأرقام بالكثير من السريّة. وتشير المصادر إلى أن أغلب نجوم الغناء في مصر والعالم العربي تبدأ أجورهم عند 100 ألف جنيه أو ريال كما بالسعودية، وذلك بالنسبة للمطربين المشاهير وكل حسب شهرته واسمه ونجاحاته السابقة في تقديم تترات المسلسلات، وبالطبع يتضاعف الرقم مع الأسماء الأشهر ونجوم الصف الأول.

سعداء بالتترات

أبدى المطرب ابراهيم الحكمي سعادته بغناء تتر مسلسل «جبل الحلال» للنجم محمود عبدالعزيز، مبيّناً أنه تشرّف بالغناء في هذا المسلسل الدرامي الذي يحقّق نجاحاً كبيراً في رمضان، وأعرب أن التجربة كانت مميّزة خاصة وأنها مع أسماء كبيرة مثل الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد، مشيراً إلى أن الأغنية حقّقت أرقاماً كبيرة جداً من المشاهدة على اليوتيوب.

| فيما عبّر المطرب خالد سليم عن سعادته لاختياره لغناء تتر مسلسل «الإكسلانس» للنجم أحمد عز، خاصة وأن اختياره كان من قبل صديقه الملحن وليد سعد. لذا، وافق على الفور، رغم انشغاله بتصوير عدد من الأعمال الدرامية قبل رمضان، مؤكداً أنه تشرّف كذلك بغناء تتر المسلسل الخليجي «الحب سلطان» من كلمات عبد اللطيف آل شيخ وألحان عبد الله القعود وتوزيع ربيع الصيداوي حسب تعبيره، ولفت إلى أنه يشارك في المسلسل بالتمثيل أيضاً، معتبراً أنها تجربة فنية مميّزة بالنسبة له، خاصة وأنها الأولى له في الدراما بالكويت والتي عاش فيها فترة

طويلة من عمره.

| قال المطرب محمد المشعل: «أسعدني كثيراً أن أغني تتر الجزء الرابع من المسلسل الكوميدي «سكتم بكتم» الذي عرض رمضان الماضي على شاشة «روتانا خليجية»، وأعتقد أنها كانت تجربة موفّقة ومميّزة خاصة وأنها الأولى لي في أغاني التترات».

| أعرب المطرب عبدالله الرويشد أنه تشرّف بغناء مقدّمة مسلسل «البيت بيت أبونا» رمضان الماضي، مبيّناً أنه كان سعيداً بالمشاركة بصوته في عمل من بطولة نجمتيّ الدراما الخليجية سعاد عبدالله وحياة الفهد.

يقبلون بشروط..

| ذكر الفنان محمد منير أنه يختار الأعمال التي يقدّم لها أغاني التتر بعناية شديدة، مبيّناً أنه قدّم خلال مشواره الفني الطويل عدداً قليلاً جداً من التترات للأعمال الدرامية، ومنها: «جمهورية زفتى» و«بكار» و«أحلام عادية»، وشدّد على أنه يهتم بداية بمعرفة تفاصيل وملخص العمل ومضمونه، وأيضاً أسماء العاملين فيه، خاصة أبطاله من الممثلين والكاتب والمخرج وكذلك الشاعر والملحن.

| فيما فضّل الفنان حسين الجسمي الغياب عن تترات الأعمال الرمضانية هذا العام، والتي حقّق خلالها نجاحات عديدة الأعوام الماضية في أعمال مثل: «أهل كايرو» و«فيرتيجو»؛ وذلك بسبب النجاح العريض والانتشار الواسع لأغنيته الوطنية الأخيرة لمصر «بشرة خير»، لافتاً إلى أنه يختار أغاني المسلسلات التي تحمل معاني جميلة في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، ولاسيما مع الممثلين المعروفين بتقديم أعمال فنية محترمة خاصة في الدراما المصرية.

| أشارت الفنانة جنات إلى أنها تغني تترات المسلسلات بناءً على أسماء أبطال وصنّاع العمل الدرامي وكذلك الشاعر والملحن للأغنية، مبيّنة أنها تشرّفت بغناء تتر مسلسل «قصص النساء في القرآن» رمضان الماضي من بطولة الفنان يحيى الفخراني.

| لفت الفنان حمادة هلال إلى أنه مقلّ جداً في غناء التترات، مؤكداً أن شرطه لغناء تترات الأعمال الدرامية يتوقّف على أن يكون تواجده من خلال أغنية مميزة في عمل قوي.

| أبان الفنان ماجد المهندس أنه يدقّق في اختيارات الأعمال الدرامية التي يغني تتراتها، موضحاً أنه قدّم عدداً من التترات لمسلسلات هامة خلال المواسم الرمضانية الأخيرة، ومنها: «وجع الانتصار» و«للحب كلمة» و«لعبة المرأة رجل».

| يرفض الفنان السعودي رابح صقر غناء تترات مسلسلات رمضان، ويضع العديد من الشروط الصعبة لإبداء موافقته، باستثناء تجربة واحدة منذ سنوات، حيث خاض التجربة للمرّة الأولى، من خلال غناء تتر الجزء الثاني من مسلسل «هوامير الصحراء»

بورصة نجوم التترات

تؤكّد مصادرنا أن أجر الفنانين: علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو وإيهاب توفيق وهشام عباس وحمادة هلال وخالد سليم وأحمد سعد يقدّر بـ 50 إلى 80 ألف جنيه مقابل غناء أي تتر.

ويتراوح أجر الفنانين: محمد منير وهاني شاكر ورامي صبري بين 80 و100 ألف جنيه.

فيما يحصل الفنان محمد فؤاد على 150 ألف جنيه، وذات الأجر للفنان حسين الجسمي وأيضاً الفنان وائل جسار نظير تقديم أغنية المقدّمة للمسلسلات الدرامية.

ويصل أجر الفنانة شيرين والفنان محمد حماقي مقابل غناء التتر إلى 200 ألف جنيه.

وفي السعودية، يقدّر أجر الفنانين: رابح صقر وراشد الماجد وماجد المهندس بـ 150 إلى 200 ألف ريال.

أما الفنانة إليسا فتحصل على أجر 250 ألف جنيه مقابل غناء تتر الأعمال الدرامية. وتتقاضى نانسي عجرم أيضاً 250 ألف جنيه

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