محمد فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية العراقية

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الخميس انتخاب فؤاد معصوم، مرشح التحالف الكردستاني، رئيسا للجمهورية.

وجاء فوز معصوم مواليد 1938 ، بعد اجراء عملية الانتخاب حصل خلالها على 211 صوتا من اصل 225 صوتا.

وادى معصوم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد اعلان فوزه القسم امام اعضاء المجلس، ليتولى المنصب خلفا للرئيس السابق جلال طالباني زعيم الحزب ذاته.

وكان معصوم الذي يعد ثاني كردي يتولى منصب رئاسة الجمهورية، قد حصل على 175 صوتا خلال الجولة الاولى من الانتخابات التي صوت خلالها 225 نائبا شاركوا في جلسة اليوم.

وكانت صحيفة عراقية قد رجحت ترشيح فؤاد معصوم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية كمرشح وحيد للكرد في جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية بعد إنسحابات بالجملة لمرشحي الرئاسة العراقية والتي فسحت الطريق أمام فوز معصوم بالمنصب خاصة بعد انسحاب منافسيه برهم صالح ونجم الدين كريم.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم أن كلا من برهم صالح ونجم الدين كريم عضوا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني انسحبا من المنافسة ليبقى النائب فؤاد معصوم المرشح الوحيد للتحالف الكردستاني في منافسات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

واشار الى أن فؤاد معصوم رئيس اول حكومة في اقليم كردستان عام 1992 وأول رئيس للبرلمان الاتحادي بعد سقوط النظام السابق عام 2003 قد حصل على 35 صوتًا، فيما احرز منافسه برهم صالح نائب رئيس الوزراء الاتحادي رئيس حكومة اقليم كردستان سابقاً على 20 صوتاً.

فؤاد معصوم اكاديمي خريج الازهر ورئيس أول حكومة لكردستان

> والدكتور فؤاد معصوم شخصية اكاديمية سياسية عراقية كردية معروفة بالاعتدال وتتجنب الصدامات مع الكتل والاحزاب والتنظيمات ويتمتع بعلاقات طيبة مع التيارات السياسية والاجتماعية والدينية وخصوصاً المرجعيات الدينية دون أن تكون تلك العلاقات قائمة على اساس الانتماء الديني أو السياسي أو العرقي، وقد نشأ في بيت وطني متدين ووالده الشيخ الملا معصوم كان رئيس علماء كردستان.

ومعصوم حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الاسلامية من جامعة الازهر عام 1975 وموضوع اطروحته "اخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم". والده المرحوم الشيخ الملا معصوم كان رئيس علماء كردستان ومن دعاة التقارب المذهبي والتعايش الديني .

عمل استاذاً سابقًا في كلية الاداب بجامعة البصرة ومحاضر في كلية الحقوق وكلية التربية بجامعة البصرة ايضاً. وكان أول رئيس وزراء لحكومة كردستان العراق في مطلع التسعينات .. وأول رئيس للمجلس الوطني العراقي (البرلمان) بعد سقوط النظام السابق عام 2003 .. وشغل رئاسة مجلس كتابة الدستور العراقي في بدايته. وهو أحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975.. ثم تولى رئاسة التحالف الوطني الكردستاني داخل البرلمان العراقي.

محمد فؤاد معصوم خضر هو سياسي كردي عراقي ولد سنة 1938 في كويسنجق وهو عضو في مجلس النواب العراقي بعد حصوله على مقعد خلال انتخابات العراق في ديسمبر 2005م عن محافظة بغداد ضمن قائمة التحالف الوطني الكوردستاني التي حصلت على 53 مقعداً في مجلس النواب العراقي. وهو قيادي في حزب طالباني الاتحاد الوطني الكردستاني.