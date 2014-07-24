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القليوبية استعدت “للفطر” بمتابعة السلع الغذائية وتوافرها

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القليوبية استعدت “للفطر” بمتابعة السلع الغذائية وتوافرها القليوبية استعدت “للفطر” بمتابعة السلع الغذائية وتوافرها

استعدت مديرية بالقليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك باتخاذ بعض الإجراءات والاستعدادت، والتي من أهمها استمرار قيام غرف العمليات الرئيسية والفرعية في استقبال الشكاوى من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال مجموعات العمل الرقابية المتواجدة بغرف العمليات.

وقال جمال السيد القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز بأنواعها لتبدأ في التوقيتات المحددة لها قبل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى العمل على وجود أرصدة من القمح والدقيق تكفي طوال فترة أجازة العيد وتكثيف الرقابة على إنتاج الدقيق المدعم من المطاحن التموينية وضمان وصوله للمخابز التموينية مطابقا للمواصفات والأوزان القانونية بالإضافة لتكثيف الحملات على متعهدي نقل الدقيق لضمان عدم تسرب الدقيق المدعم إلى غير الغرض المخصص من أجله.

كما حرصت محافظة القليوبية على المتابعة المستمرة لشركتي الجملة والمجمعات في عرض كافة السلع الغذائية الرئيسية والسلع المطلوبة وبالوافرة التي تفي احتياجات المواطنين في هذه المناسبة بالإضافة لمتابعة وصول السلع التموينية المقرر صرفها طبقا للمنظومة الجديدة على البطاقات التموينية للمواطنين قبل حلول العيد حيث تعمل على إحداث التوازن السعري لنفس هذه السلع بالأسواق .

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