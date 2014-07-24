أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المؤتمر: مطالبة “محلب” لوزرائه باستكمال المشروعات القومية المتوقفة بداية لعلاج الإقتصاد المصري

Google+ Print
المؤتمر: مطالبة “محلب” لوزرائه باستكمال المشروعات القومية المتوقفة بداية لعلاج الإقتصاد المصري المؤتمر: مطالبة “محلب” لوزرائه باستكمال المشروعات القومية المتوقفة بداية لعلاج الإقتصاد المصري

اعتبر المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية ، مطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عدد من الوزراء باستكمال المشروعات القومية المتوقفة خلال السنوات الماضية ، بانه بداية حقيقة لعلاج الإقتصاد المصرى وبداية حقيقية للتنمية فى بعد حالة الركود والإنهيار الإقتصادى الذى تعرضت له البلاد منذ ثورة 25يناير.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن إستئناف العمل بالمشروعات القومية التى توقف العمل بها منذ ثورة 25يناير مثل إنشاء الطرق والكبارى وشبكات المياة والكهرباء وغيرها سيوفر الكثير من الأموال وسيكون عامل مهم  لجذب رؤس الأموال الأجنبية والإستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإنتهاء من تلك المشروعات سيحل كثير من الأزمات الإقتصادية التى تعانى منها البلاد وتوفير فرص عمل للشباب ، وأيضا إنهاء تلك المشروعات سيعمل على  التنمية الاقتصادية التى تستطيع أن تنقل مصر إلى المكانة التى تستحقها بين كبرى اقتصاديات العالم لما تتمتع به مصر من موقع إستراتيجى وموارد طبيعية وعمالة ووضع سياسى بات مستقراً بالدخول فى مشروعات قومية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية