المؤتمر: مطالبة “محلب” لوزرائه باستكمال المشروعات القومية المتوقفة بداية لعلاج الإقتصاد المصري

اعتبر المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية ، مطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عدد من الوزراء باستكمال المشروعات القومية المتوقفة خلال السنوات الماضية ، بانه بداية حقيقة لعلاج الإقتصاد المصرى وبداية حقيقية للتنمية فى مصر بعد حالة الركود والإنهيار الإقتصادى الذى تعرضت له البلاد منذ ثورة 25يناير.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن إستئناف العمل بالمشروعات القومية التى توقف العمل بها منذ ثورة 25يناير مثل إنشاء الطرق والكبارى وشبكات المياة والكهرباء وغيرها سيوفر الكثير من الأموال وسيكون عامل مهم لجذب رؤس الأموال الأجنبية والإستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإنتهاء من تلك المشروعات سيحل كثير من الأزمات الإقتصادية التى تعانى منها البلاد وتوفير فرص عمل للشباب ، وأيضا إنهاء تلك المشروعات سيعمل على التنمية الاقتصادية التى تستطيع أن تنقل مصر إلى المكانة التى تستحقها بين كبرى اقتصاديات العالم لما تتمتع به مصر من موقع إستراتيجى وموارد طبيعية وعمالة ووضع سياسى بات مستقراً بالدخول فى مشروعات قومية كبيرة.