مشتريات العرب والأجانب ترفع من مؤشرات البورصة جماعياً إطمئناناً منهم عقب خطاب السيسي

رفعت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، أفراداً ومؤسسات، من مؤشرات البورصة جماعياً خلال جلسة تداول اليوم، والتي أغلقت على ربح رأسمالها السوقي لأكثر من 5 مليارات جنيه، ليغلق على قيمة سجلت، 496 مليار و430 مليون جنيه، عقب إطمئنانهم الذي صدره لهم خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس، والذي يؤكد على التزام مصر بالسلام، والاستقرار والذي يستبعد تماماً أي اضطرابات خلال الفترة المقبلة.

وتم التداول على إجمالي 143 مليون و269 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 572 مليون و926 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 19 ألف 131 صفقة، تمت على أسهم 174 شركة، صعد منها 123، بينما، تراجعت 28 شركة.

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على صعود نسبته 2.12%، بمقدار 81 نقطة، ليسجل 8,744.39 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.56%، بمقار 3 نقاط، ليسجل 619.72 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63%، بمقدار 7 نقطة، ليسجل 1,095.57 نقطة.