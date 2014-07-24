تكريم 134 طالب من حفظة القرآن الكريم بمديرية التربية والتعليم بالفيوم

عقد بمسرح مديرية التربية والتعليم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من طلبة مشروع التعليم المجتمعى الذى ترعاه مديرية التربية والتعليم ويقوم بتمويله مؤسسة مصر الخير ويشرف على تنفيذه جمعية تنمية الأسرة والمجتمع المحلى بالفيوم .

شارك فى المسابقة 134 طالب وطالبة من 3 مراكز هم طامية وسنورس وإطسا وقام بالإشراف على المسابقة فضيلة الشيخ مختار مصطفى مدير أوقاف مركز طامية .

وأقيمت تحت رعاية المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ، وبحضور أحمد جمعة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الأسرة والمجتمع المحلي بالفيوم ومحمد يونس وكيل وزارة الأوقاف ومصطفي غيضان مدير عام التعليم الفني ، ومحمود أمين مدير مشروع التعليم المجتمعى بالفيوم ، وفريق الإشراف المكون من شرين محمد ، وإيناس فؤاد ، وأمانى ربيع ، ودينا رجب ، وسيد أحمد ، ومحمد إبراهيم ، وأحمد زكى ، وبحضور إيمان حسن ممثلة عن مصر الخير .

وقال أحمد جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم منح جوائز خاصة للحاصلين علي الثلاث مراكز الأولي تقدر بـ 5 آلاف جنيه وقرعة علي رحلتين عمرة للفائزين بالمراكز الأولي في الأربع مستويات .