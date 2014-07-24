24 يوليو 1977..إنتهاء أقصر حرب فى التاريخ بين مصر وليبيا

كتب | أحمد محجوب

كانت الحرب الليبية المصرية حربا حدودية قصيرة بين ليبيا ومصر في يوليو 1977،وتعد من أقصر حروب التاريخ حيث استمرت اربعة أيام فقط.

في 21 يوليو 1977م، كانت هناك معارك بالاسلحة النارية بين أول جندي على الحدود، تليها الضربات البرية والجوية.

في يوم 24 يوليو، وافق المقاتلين على وقف اطلاق النار بوساطة من الرئيس الجزائري هواري بومدين، فأعطى الرئيس المصرى السادات أوامره بالانسحاب معتبرا ما حصل درسا لن ينساه القذافي.

العلاقات بين ليبيا والحكومة المصرية تدهورت من أي وقت مضى منذ نهاية حرب أكتوبر عام 1973، وذلك بسبب المعارضة الليبية لسياسة السادات للسلام فضلا عن انهيار محادثات توحيد بين الحكومتين.

في 26 يناير 1976، أشار نائب الرئيس المصري حسني مبارك في حديث مع السفير الأمريكي هيرمان ايلتس أن الحكومة المصرية تهدف إلى استغلال المشاكل الداخلية في ليبيا لتعزيز الإجراءات ضد ليبيا، ولكن لم يذكر تفاصيل.

في 22 يوليو، عام 1976، قامت الحكومة الليبية تهديدا العامة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة إذا استمرت أعمال تخريبية مصرية، ورحلت أكثر من ربع مليون مصرى كانوا يعملون فى ليبيا.

وفى 23 يوليو هاجمت الطائرات المصرية قاعدة جمال عبد الناصر جنوب طبرق الجوية و تم استدعاء جميع المقاتلات الليبية إلى طبرق مما أدى إلى معارك جوية عنيفة بين الطائرات المصرية الليبية و نجحت طائرات ليبية من طراز5-Dفى إسقاط بضعة طائرات مصرية من طراز ميج 21 و على الرغم من ذلك نجحت الطائرات المصرية من الانسلال إلى داخل ليبيا و دمرت قاعدة طبرق تدميراً واسعاً، و نجحت طائرات ليبية في قصف قاعدة مرسى مطروح الجوية المصرية

> فى 24 يونيو حاولت قوات جوية ليبية مهاجمة قواعد عسكرية بالصحراء.

في 8 أغسطس 1976، وقع انفجار في الحمام من مكتب حكومي في ميدان التحرير في القاهرة، مما اسفر عن اصابة 14، و زعمت الحكومة وسائل الإعلام المصرية وذلك عن طريق عملاء ليبيين، وادعت الحكومة المصرية أيضا إلى اعتقلت اثنين من المواطنين المصريين الذين دربتهم المخابرات الليبية لتنفيذ عمليات تخريب داخل مصر.

في 23 أغسطس، اختطفت طائرة ركاب مصرية من قبل أشخاص يقال الذين عملوا مع المخابرات الليبية، تم القبض عليهم من قبل السلطات المصرية، في عملية عسكرية والتي انتهت دون وقوع اصابات، ردا على اتهامات الحكومة المصرية بتهمة التواطؤ في عملية الاختطاف، وأمرت الحكومة الليبية بإغلاق القنصلية المصرية في بنغازي.

في شهر أغسطس عام 1977م، أدت إلى اتفاق لتبادل أسرى الحرب إلى تخفيف حدة التوتر بين الدولتين بعد أربعة أيام من القتال، وكانت الخسائر الليبية 400 بين قتيل وجريح، في حين

كانت الخسائر المصرية ما يقرب من 100 قتيل.