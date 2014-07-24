في واقعة اغتيال رائد القاهرة الجديدة…ضابط مرور يطلق 3 رصاصات على نفسه لينال تكريم الوزير

كان المجني عليه أكد أن مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية قاما بإطلاق الرصاص عليه أثناء عمله، مما تسبب فى إصابته بثلاث رصاصات بالقدمين، إلا أنه تبين عدم صحة الواقعة من خلال التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة، حيث تبين عدم وجود أي درجات بخارية أو مطاردات أثناء الواقعة ومحاولة اغتيال الضابط كما أن الطلقات الثلاث التي استقرت في قدمي الضابط تبين أنها من سلاحه الميري.

بمواجهة الضابط بالتحريات والفيديوهات والصور التي تم تفريغها من الكاميرات اعترف أمام اللواء علي الدمرداش، مساعد الوزير لأمن العاصمة، واللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيامه باختلاق الواقعة، وأنه أطلق 3 رصاصات على نفسه حتى ينال تكريم الوزير ويصبح مشهورا وبطلا، ويظهر على القنوات الفضائية وبرامج التوك شو

وتواصل النيابة والجهات المختصة التحقيق مع الرائد محمد الجوهري بعد التوصل لهذه المعلومات

كان اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارا بتعرض الرائد محمد الجوهري الضابط بإدارة مرور القاهرة لمحاولة اغتيال على أيدي مسلحين، أطلقوا عليه الرصاص من بنادق آلية، أثناء استقلاله سيارة الشرطة “بوكس”، وسيره في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة للتوجه لعمله

قال الضابط في تحقيقات النيابة إنه أثناء قيادته السيارة بعد خروجه من منزله وتوجهه إلى جهة عمله مرتديا الملابس العسكرية، استوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية بحجة السؤال عن عنوان، وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه ولاذا بالفرار. نتج عن ذلك إصابة الضابط ولم يتهم أو يشتبه في أحد