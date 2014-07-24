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مصرع ربة منزل وابنتها فى حريق منزلهما بأسيوط‎

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مصرع ربة منزل وابنتها فى حريق منزلهما بأسيوط‎ مصرع ربة منزل وابنتها فى حريق منزلهما بأسيوط‎

أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط ، يفيد بنشوب حريق بمنزل بميدان المجاهدين ـ شارع البركاوي ـ درب شجرة ـ دائرة القسم على الفور انتقلت قوات الحمايه المدنية والاسعاف، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأول بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك ورثة ‘ محمد . أ. س ‘ومقيم بذات الناحية..وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية .نجم عن الحريق ، وفاة كلا من : زوجة مالك المنزل ‘حمدية . س. أ – ٥٥ سنة – ربة منزل ‘ ، و كريمتها’سميه . م. أ – ٣١سنة – بدون عمل’، مقيمين بذات الناحية إثر إصابتهم بحروق متفرقة بالجسم وكذا احتراق المطبخ بالكامل ،جاري تقدير قيمة التلفيات وتم التحفظ على الجثتين.

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