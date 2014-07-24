مصر القوية رداً علي السيسي : البلاد قدمت آلاف الشهداء لتحرير أرضها وليس للقضية الفلسطينية

صرح أحمد إمام المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية أن الآلاف من الشهداء الذين قدمتهم مصر على مدار سنوات الصراع مع الكيان الصهيوني ، لم تقدمهم مصر للقضية الفلسطينيه وحسب ولكن أيضاً من أجل أمنها القومي وتحرير أرضها.

كما أكد إمام أنه لولا بسالة وصمود الشعب الفلسطيني على مدار تلك الأعوام وما تكبده من تضحيات لكانت مصر قد دفعت أرواح المزيد من الشهداء أمام عدو تاريخي يرى حدود دولته من الفرات إلى النيل

وشدد أمام على أن تلك الدعوات التي تتحدث عن فصل أمن مصر القومي عن نيل الفلسطينيون حقوقهم هي دعوات مريضة لا تريد بمصر خيرًا ، فأمن مصر القومي يبدأ من فلسطين وثقلها يأتي لكونها أشد الدول تأثيرًا في تلك القضية ، كما أن التخلي عن دور مصر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين جريمة في حق مصر قبل أن تكون في حق فلسطين فمصر ليست وسيط بل هي طرف رئيسي في الصراع.

وجدد إمام وقوف حزب مصر القوية بجانب المقاومة الفلسطينية وتبني مطالبها العادلة.